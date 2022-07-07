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Общество7 июля 2022 15:31

Минздрав Татарстана переедет в здание, где находилось отделение Дворянского земельного банка

Речь идет об объекте культурного наследия на улице Островского
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Сейчас в здании идет ремонт.

Сейчас в здании идет ремонт.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Татарстана переедет в новое здание. Ведомство разместится в объекте культурного наследия на улице Островского, где некогда располагались отделения Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков, сообщает «Бизнес Online».

Сейчас в двухэтажном здании общей площадью порядка 3,6 тысячи квадратных метров идет ремонт. Работы должны завершиться до конца текущего года.

Отметим, что на здании имеется памятная доска заслуженному деятелю науки ТАСССР и РСФСР, профессору Мидхату Файзуллину.

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