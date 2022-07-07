Власти Татарстана опровергли сообщения о том, что часть Вознесенского тракта сделают платной

Говорить о том, как будет эксплуатироваться дорога, власти будут после завершения ее строительства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в СМИ появилась информация о том, что один из участков строящегося в Казани Вознесенского тракта будет платным. В Казанском Кремле заявили, что делать такие выводы преждевременно, так как никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято.

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова в беседе с журналистами заметила, что для начала нужно построить саму дорогу, а уже после - говорить о том, как она будет эксплуатироваться.

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