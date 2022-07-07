Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 13:08

Власти Татарстана опровергли сообщения о том, что часть Вознесенского тракта сделают платной

По словам Лилии Галимовой, таких решений никто еще не принимал
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Говорить о том, как будет эксплуатироваться дорога, власти будут после завершения ее строительства.

Говорить о том, как будет эксплуатироваться дорога, власти будут после завершения ее строительства.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в СМИ появилась информация о том, что один из участков строящегося в Казани Вознесенского тракта будет платным. В Казанском Кремле заявили, что делать такие выводы преждевременно, так как никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято.

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова в беседе с журналистами заметила, что для начала нужно построить саму дорогу, а уже после - говорить о том, как она будет эксплуатироваться.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram