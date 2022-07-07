В Татарстане бизнесмен предстанет перед судом за неуплату 56 миллионов рублей налогов

По версии следствия, преступление произошло в период с января 2016 года по март 2019 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего руководителя одной из строительных компаний Казани. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 56 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с января 2016 года по март 2019 года бизнесмен умышленно представил в налоговую инспекцию декларацию с ложными сведениями о финансово-хозяйственных отношениях с 34 юридическими лицами, что помогло ему уклониться от уплаты налогов.

- В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества наложен арест на активы предприятия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В скором времени обвиняемый предстанет перед Вахитовским районным судом города.

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