Школьник из Бугульмы устроился «курьером» и забирал у обманутых пенсионеров деньги

Незаконно полученные средства подросток переводил на счета «работодателей». Фото: Мария ЛЕНЦ

15-летний школьник из Бугульмы подозревается в причастности к мошенничеству. По версии следствия, он был «курьером», который забирал у обманутых злоумышленниками пенсионеров деньги и переводил их на счета «работодателей».

В первый раз он забрал у 67-летней жительницы Бугульмы 480 тысяч рублей, которые та согласилась отдать для помощи снохе, «ставшей виновницей ДТП». После этого подросток передал злоумышленникам 280 тысяч рублей 88-летней пенсионерки из Альметьевска, которая хотела «спасти внучку от уголовной ответственности». Деньги школьник переводил на счета неустановленных пока лиц.

- Со слов подозреваемого, в конце июня несовершеннолетний получил в мессенджере предложение о работе курьером. Оплату в виде процента от суммы обещали производить сразу после выполнения работы, - говорят в ОМВД по Альметьевскому району.

Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. Ведется розыск его «работодателей».

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