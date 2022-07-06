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Происшествия6 июля 2022 13:55

Стали известны подробности уголовного дела об истязании ребенка в Казани

Оказалось, заявление в полицию написал отец девочки сразу после того, как та рассказала ему о побоях со стороны матери
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По версии следствия, женщина избивала дочь с конца июня по 2 июля.

По версии следствия, женщина избивала дочь с конца июня по 2 июля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны подробности уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Казани, которую подозревают в истязании 10-летней дочери. Оказалось, что заявление в полицию написал отец школьницы сразу после того, как та рассказала ему о побоях. Родители развелись и проживали раздельно.

По версии следствия, мать беспричинно избивала дочь с конца июня по 2 июля. В последний день она множество раз ударила девочку по спине и лицу ремнем и детской лопаткой, после чего выгнала в подъезд. Сейчас потерпевшая находится с отцом.

- В рамках расследования уголовного дела среди прочего будет правовая оценка действиям сожителя подозреваемой и в случае установления сведений о его причастности к совершению преступления он будет также привлечен к уголовной ответственности, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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