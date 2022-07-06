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Происшествия6 июля 2022 11:06

В результате столкновения грузовика и легковушки в Марий Эл пострадали три человека

ДТП произошло на первом километре автодороги «Шойбулак – Курукнур»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Утром в среду, 6 июля, на первом километре автодороги «Шойбулак – Курукнур» в Медведевском районе грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2107». В результате ДТП пострадали три человека из отечественного авто.

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Кто виноват в произошедшем, пока неизвестно.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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