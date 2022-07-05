10 июля в Казани состоится чемпионат по поеданию хот-догов на скорость

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку. Фото: Иван ВИСЛОВ

В воскресенье, 10 июля, в парке имени Урицкого в Казани состоится чемпионат по поеданию хот-догов на скорость. Участникам нужно будет съесть целый поднос блюда. Победитель получит умную колонку. За второе и третье место организаторы обещают сертификаты в бистро на три тысячи и 1,5 тысячи рублей соответственно.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку.

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