Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 14:43

10 июля в Казани состоится чемпионат по поеданию хот-догов на скорость

Победитель получит умную колонку
Алина АЛМАКАЕВА
Для участия в мероприятии необходимо подать заявку.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В воскресенье, 10 июля, в парке имени Урицкого в Казани состоится чемпионат по поеданию хот-догов на скорость. Участникам нужно будет съесть целый поднос блюда. Победитель получит умную колонку. За второе и третье место организаторы обещают сертификаты в бистро на три тысячи и 1,5 тысячи рублей соответственно.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram