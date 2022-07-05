Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 8:19

В Казани вновь увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

Изменения коснутся только расчетов по транспортным картам
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Проездные в городе подорожают с 1 августа.

Проездные в городе подорожают с 1 августа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 августа в Казани изменится стоимость транспортных карт. Проездной на месяц для безлимитных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях, а также на 50 поездок в метро будет стоить 3 100 рублей вместо 2 900.

Проездной на месяц для безлимитных поездок на любом виде общественного транспорта подорожает до 2 500 рублей, «безлимитка» на электротранспорт без метро - до 1 800 рублей, а с 50 поездками на метро - до 2 400 рублей.

Транспортная карта, позволяющая месяц ездить на одном виде наземного транспорта будет стоить 1 700 рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram