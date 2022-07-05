В Казани вновь увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

Проездные в городе подорожают с 1 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 августа в Казани изменится стоимость транспортных карт. Проездной на месяц для безлимитных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях, а также на 50 поездок в метро будет стоить 3 100 рублей вместо 2 900.

Проездной на месяц для безлимитных поездок на любом виде общественного транспорта подорожает до 2 500 рублей, «безлимитка» на электротранспорт без метро - до 1 800 рублей, а с 50 поездками на метро - до 2 400 рублей.

Транспортная карта, позволяющая месяц ездить на одном виде наземного транспорта будет стоить 1 700 рублей.

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