В Курбан-байрам у жителей Татарстане не будет дополнительного выходного

Это объясняется тем, что республиканские праздники не переносятся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 9 июля, жители Татарстана будут отмечать Курбан-байрам. Однако дополнительного выходного в честь этого у них не будет. Дело в том, что республиканские праздники не переносятся, объясняют в пресс-службе Минтруда республики.

Вместе с тем в пятницу, 8 числа, рабочий день татарстанцев из-за грядущего праздника будет сокращен на час.

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