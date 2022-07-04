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Общество4 июля 2022 14:00

В Курбан-байрам у жителей Татарстане не будет дополнительного выходного

А вот рабочий день до праздника будет сокращен на час
Алина АЛМАКАЕВА
Это объясняется тем, что республиканские праздники не переносятся.

Это объясняется тем, что республиканские праздники не переносятся.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 9 июля, жители Татарстана будут отмечать Курбан-байрам. Однако дополнительного выходного в честь этого у них не будет. Дело в том, что республиканские праздники не переносятся, объясняют в пресс-службе Минтруда республики.

Вместе с тем в пятницу, 8 числа, рабочий день татарстанцев из-за грядущего праздника будет сокращен на час.

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