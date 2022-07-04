В Татарстане на лодке произошел хлопок, пострадали четыре человека

Причина произошедшего устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 3 июля, в СНТ «Щурячий» Зеленодольского района на лодке, стоявшей в гараже, произошел хлопок. В результате этого пострадали четыре человека: три женщины в возрасте 40, 47 и 66 лет и 14-летняя девочка. У них ожоги легкой степени тяжести.

Установлено, что мотолодка «Слайдер-180» долго не эксплуатировалась. При ее заправке произошла вспышка паров топлива в двигателе. К счастью, судно не загорелось.

- Разрушений нет. Причина произошедшего устанавливается, - говорят в МЧС Татарстана.

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