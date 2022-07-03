За три года в Набережных Челнах отремонтируют 511 домов

В городе сформирована краткосрочная программа по капитальному ремонту жилья на 2023-2025 годы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах сформирована краткосрочная программа по капитальному ремонту жилья на 2023-2025 годы. В нее вошли 511 домов. На работы планируется потратить 3,9 миллиарда рублей, заявил на совещании первый замглавы Исполкома города Илья Зуев.

По его словам, в 2022 году ремонт ведется в 129 многоквартирных домах. В 55 из них обновляют и утепляют фасады, в 45 – кровлю, в 100 – идет замена инженерных систем водоснабжения, в 28 – сетей теплоснабжения, в 34 – водоотведения. В 11 домах меняют лифты. На все это ранее было выделено порядка 1,4 миллиарда рублей.

На сегодняшний день, подрядчики уже выполнили 44,5% от годовой программы. Сезонные виды работ будут выполнены до 30 сентября, несезонные – до 1 декабря, замена лифтов и их запуск произойдет до 1 октября.

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