Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июля 2022 11:16

В Куженерском районе Марий Эл произошла страшная авария, в которой погибла пенсионерка

Предполагаемая виновница произошедшего получила травмы
Яна ЗАМАЛЕТДИНОВА
Трагедия произошла на 16 километре автодороги «Одобеляк-Куженер-Параньга».

Трагедия произошла на 16 километре автодороги «Одобеляк-Куженер-Параньга».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 13:35 в пятницу, 1 июля, на 16 километре автодороги «Одобеляк-Куженер-Параньга» Куженерского района произошло ДТП с участием Mitsubishi и ВАЗ-2105. По предварительным данным, 59-летняя женщина за рулем иномарки решила пойти на обгон и выехала на встречку, где столкнулась с отечественной легковушкой, которая поворачивала налево.

70-летняя пассажирка Mitsubishi скончалась на месте. Водитель иномарки выжила и были госпитализирована с травмами, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram