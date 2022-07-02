В Куженерском районе Марий Эл произошла страшная авария, в которой погибла пенсионерка

Трагедия произошла на 16 километре автодороги «Одобеляк-Куженер-Параньга». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 13:35 в пятницу, 1 июля, на 16 километре автодороги «Одобеляк-Куженер-Параньга» Куженерского района произошло ДТП с участием Mitsubishi и ВАЗ-2105. По предварительным данным, 59-летняя женщина за рулем иномарки решила пойти на обгон и выехала на встречку, где столкнулась с отечественной легковушкой, которая поворачивала налево.

70-летняя пассажирка Mitsubishi скончалась на месте. Водитель иномарки выжила и были госпитализирована с травмами, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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