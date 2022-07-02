Татарстанский именной батальон «Алга» отправится на полигон в начале июля

После прохождения обучения добровольцы будут участвовать в спецоперации на Украине. Фото: Александр КОЦ

Татарстанский именной батальон «Алга» отправится на учебный полигон в начале июля, ориентировочно 8 числа. На данный момент в него набрано более 500 человек, которые в течение месяца будут тренироваться, нарабатывать навыки в стрелковом деле и изучать технику. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на офицера по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустама Сафиуллина.

Напомним, батальоны «Алга» и «Тимер» созданы для участия в спецоперации на Украине. Все добровольцы, которые вступят в них, получат по 260 тысяч рублей. С каждым из добровольцев заключается краткосрочный военный контракт, по которому они также будут получать ежемесячные выплаты.

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