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Общество2 июля 2022 9:10

Скорректирован график отключения горячей воды в Казани на июль

Опрессовка тепловых сетей в городе в этом месяце начнется с 12 июля
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Работы проводятся поэтапно.

Работы проводятся поэтапно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скорректирован график отключения горячей воды в жилых домах и прочих объектах Казани, подключенных к сетям «Татэнерго», на июль. Обновленная информация опубликована на сайте мэрии города.

Напомним, отключения воды связаны с проведением ремонта, реконструкции и гидравлической опрессовки тепловых сетей. Работы проводятся поэтапно. Каждый этап занимает порядка двух недель.

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