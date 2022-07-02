Скорректирован график отключения горячей воды в Казани на июль

Работы проводятся поэтапно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скорректирован график отключения горячей воды в жилых домах и прочих объектах Казани, подключенных к сетям «Татэнерго», на июль. Обновленная информация опубликована на сайте мэрии города.

Напомним, отключения воды связаны с проведением ремонта, реконструкции и гидравлической опрессовки тепловых сетей. Работы проводятся поэтапно. Каждый этап занимает порядка двух недель.

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