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Общество1 июля 2022 13:43

На станции метро «Суконная слобода» в Казани запечатали места, откуда текла вода

То же сделали в пешеходном переходе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Работы проводились ночью. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Работы проводились ночью. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани проведены работы для предотвращения течи на станции метро «Суконная слобода» и в пешеходном переходе. Минувшей ночью сотрудники МУП «Метроэлектротранс» определили и подготовили для запечатывания места, оттуда обычно течет вода. После высыхания там будет проведен косметический ремонт.

Также работники предприятия осмотрели путевое хозяйство и устранили замечания на перегоне «Аметьево – Горки».

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