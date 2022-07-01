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Общество1 июля 2022 11:02

Офисный центр и несколько новых ЖК: власти Казани одобрили проекты, которые будут реализованы в центре города

Все они будут переданы на согласование главе Татарстана Рустаму Минниханову
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В Исполкоме состоялось заседание рабочей группы по вопросам строительства и реконструкции объектов. Фото: kzn.ru

В Исполкоме состоялось заседание рабочей группы по вопросам строительства и реконструкции объектов. Фото: kzn.ru

В Исполкоме Казани состоялось заседание рабочей группы по вопросам строительства и реконструкции объектов в исторической части города. Собравшиеся обсудили 16 проектов, некоторые из которых получили «зеленый свет».

Первый проект - офисный центр на улице Право-Булачная. Ранее он был доработан согласно пожеланиям комиссии. В числе следующий: проекты жилых комплексом по улицам Жуковка и Сары Садыковой. А вот проект ЖК по Щербаковскому переулку вызвал вопросы. По словам Метшина, подобный объект может создать значительную нагрузку на транспортную инфраструктуру района, а потому необходимы дополнительные замеры.

Кроме того, одобрение получили проект реконструкции жилого дома на улице Бутлерова, который является долгостроем, концепция торгового центра по улице Межлаука и планы по строительству индивидуальных домов по улицам Пехотной и Фаткуллина, а также многоквартирного дома по улице Большой.

«Зеленый свет» власти Казани дали также проектам гостиницы по улице Исхаки, многофункционального комплекса с многоквартирным жилым домом по улице Спартаковской и административно-делового здания по улице Островского.

В скором времени проекты будут переданы на согласование главе Татарстана Рустаму Минниханову.

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