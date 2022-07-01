В Йошкар-Оле пропала ручная белка, нашедшему обещают 15 тысяч рублей

Зверька неоднократно видели во дворе дома №12 на улице Анникова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Йошкар-Оле ищут ручную белку по кличке Ари, которая пропала 27 июня. По словам местных жителей, зверька неоднократно видели во дворе дома №12 на улице Анникова, но никто не смог его поймать.

Хозяин животного отмечает, что белка ручная и не боится людей. Тому, кто ее найдет и вернет домой, он обещает вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, сообщает МК в Марий Эл.

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