В Йошкар-Оле пропала ручная белка, нашедшему обещают 15 тысяч рублей

Зверька неоднократно видели во дворе дома №12 на улице Анникова.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Йошкар-Оле ищут ручную белку по кличке Ари, которая пропала 27 июня. По словам местных жителей, зверька неоднократно видели во дворе дома №12 на улице Анникова, но никто не смог его поймать.
Хозяин животного отмечает, что белка ручная и не боится людей. Тому, кто ее найдет и вернет домой, он обещает вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, сообщает МК в Марий Эл.
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