Добраться до промзоны местные жители могут на трамвае №1. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

С пятницы, 1 июля, в Нижнекамске перестал ходить трамвай №3. Дело в том, что его маршрут был признан невостребованным среди горожан. Для того, чтобы добраться до промзоны, местные жители могут использовать трамвай №1, говорят местные власти.

Отметим, что трамвай №3 ходить по три раза в день в будни и по два раза - в выходные. С понедельника по четверг он отправляется от остановки «Лесная» в 6:28, 12:22 и 16:05, в пятницу - в 6:28, 12:22 и 15:09, а в субботу и воскресенье - в 6:28 и 12:22.

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