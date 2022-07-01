Спасатели помогли жительнице Татарстана, в палец которой вросло кольцо

Сейчас с женщиной все хорошо. Фото: МЧС Татарстана

В экстренные службы поступило сообщение о том, что 37-летней жительнице села Шемордан Сабинского района требуется помощь. Дело в том, что в палец женщины буквально вросло кольцо, из-за чего конечность сильно болела. Снять украшение самостоятельно она не могла.

Прибывшие на помощь спасатели не стали использовать специальные инструменты. Они прибегли к «народному» методу: накрутили нить на палец женщины и начали проворачивать кольцо.

Сейчас с женщиной все хорошо, сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram