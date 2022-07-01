В Чувашии торжественно открыли мемориал «Строителям безмолвных рубежей»

Монумент появился в селе Байгулово Козловского района. Фото: скриншот

В пятницу, 1 июля, в чувашском селе Байгулово Козловского района состоялось торжественное открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Он состоит из 38 металлических стелл, каждая из которых символизирует 10 километров оборонительных сооружений, построенных на территории республики.

В ходе церемонии был также зажжен Вечный огонь в честь тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Накануне в регион для этого была привезена частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

В мероприятии среди прочих приняли участие представители Администрации Президента России и тех субъектов страны, где проходило строительство Волжского оборонительного рубежа.

- Уверен, что возведение этого величественного монумента будет содействовать сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, гордости за ратные подвиги и трудовые свершения отцов и дедов, - заметил в своем обращении Президент России Владимир Путин.

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