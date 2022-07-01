В Татарстане ограничат проезд транспорта к карстовому провалу в Печищах

Провал в селе образовался на месте рудника. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Стало известно, что проезд транспорта к карстовому провалу в татарстанском селе Печищи ограничат. Дело в том, что накануне там была обнаружена куча крупногабаритного мусора. Этот факт был подтвержден сотрудниками Минэкологии республики.

- Администрация Верхнеуслонского района до 4 июля должна вывезти и утилизировать накопленный мусор и ограничить доступ транспортных средств к провалу, - говорят в пресс-службе ведомства.

Отметим, что провал образовался на месте рудника.

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