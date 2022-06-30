Власти Набережных Челнов не стали комментировать конфликт директора кладбища с местным ритуальщиком

Сам директор кладбища вскоре должен предстать перед судом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот четверг, 30 июня, во время пресс-конференции первый зам рукводителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев не стал комментировать конфликт директора кладбища с местным ритуальщиком.

По его словам, будет некорректно делать это за антимонопольную службу, к тому же точка в этой ситуации еще не поставлена, к тому же если есть серьезное правонарушений, то правовую оценку тут должны давать правоохранительные органы.

Напомним, директор кладбища, по словам местного ритуальщика, не пускает похоронные процессии и не дает копать могилы.

Отметим, что сам директор сейчас является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, незаконном обороте шпионских видеокамер и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с 2020 по 2021 года обвиняемый вынуждал родственников умерших расторгать все отношения с частным ритуальщиком и заключать такой же договор, но уже с подконтрольными ему фирмами и по завышенным ценам. В случае отказа, как утверждается, директор кладбища заявлял, что похорон не будет, так как он не даст выкопать могилу. Суд над ним должен состояться 6 июля 2022 года.

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