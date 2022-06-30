Прокуратура обжалует приговор экс-руководителю Татагропромбанка Алексею Федорову

Сам бывший банкир свою вину не признал и просил его оправдать. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Приговор экс-руководителю Татагропромбанка Алексею Федорову обжалует прокуратура.

- По мнению государственного обвинения, суд необоснованно переквалифицировал действия подсудимого и назначил мягкое наказание, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ее представители во время просили для Федорова 4 года колонии, но его приговорили к 3 годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Дело в том, что суд переквалифицировал преступление с злоупотреблением сужебными полномочиями с части 2 на часть 1.

Напомним, было доказано, что в 2017 году Федоров переоформил невозвратный кредит на сумму в 43,7 миллиона рублей с одной компании на другую. В итоге Татагропромбанку был нанесен ущерб на указанную сумму. Сам бывший банкир свою вину не признавал и вообще просил оправдать его.

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