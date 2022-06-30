В Йошкар-Оле мотоциклист сбил 10-летнего мальчика

Пострадавшего с места ДТП увезли на "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

29 июня в Йошкар-Оле произошел наезд на ребенка. Так, около 12.00 около дома №49 на улице Лебедева 32-летний водитель мотоцикла Yamaha сбил 10-летнего мальчика на проезжей части. Школьник с места ДТП был госпитализирован в местную больницу.

- По предварительным данным, мальчик переходил дорогу в неположенном для этого месте, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

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