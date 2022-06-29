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Происшествия29 июня 2022 16:20

Пьяные на Дне города избили незнакомца за то, что тот оказался трезв: В Алатыре будут судить двух экс-полицейских

В Алатыре экс-полицейских будут судить за избиение незнакомца на Дне города
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Оба правоохранителя были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Оба правоохранителя были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершено расследование уголовного дела двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы полиции Алатыря. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств, а также в даче мелкой взятки, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Материалы дела после утверждения прокурором обвинительного заключения были направлены в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, поздно вечером 3 августа 2019 года в Алатыре на Дне города обвиняемые, тогда еще действующие сотрудники полиции, занимались обеспечением общественного порядка. Но, как утверждается, при всем этом смогли позволить себе выпить и поссориться в магазине с незнакомым мужчиной.

Несмотря на отсутствие оснований, полицейские задержали его и доставили в местной медучреждение на освидетельствование. Но тот оказался по всем анализам трезв. Тогда полицейские вывели мужчину на улицу и избили, а после заковали наручники.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, в августе 2020 года один из обвиняемых дал взятку в размере 2 000 рублей местному врачу-хирургу за незаконную выдачу ему больничного. В итоге оба правоохранителя были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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