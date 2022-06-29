Пьяные на Дне города избили незнакомца за то, что тот оказался трезв: В Алатыре будут судить двух экс-полицейских

Оба правоохранителя были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершено расследование уголовного дела двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы полиции Алатыря. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств, а также в даче мелкой взятки, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Материалы дела после утверждения прокурором обвинительного заключения были направлены в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, поздно вечером 3 августа 2019 года в Алатыре на Дне города обвиняемые, тогда еще действующие сотрудники полиции, занимались обеспечением общественного порядка. Но, как утверждается, при всем этом смогли позволить себе выпить и поссориться в магазине с незнакомым мужчиной.

Несмотря на отсутствие оснований, полицейские задержали его и доставили в местной медучреждение на освидетельствование. Но тот оказался по всем анализам трезв. Тогда полицейские вывели мужчину на улицу и избили, а после заковали наручники.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, в августе 2020 года один из обвиняемых дал взятку в размере 2 000 рублей местному врачу-хирургу за незаконную выдачу ему больничного. В итоге оба правоохранителя были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram