В Зеленодольске на воду спустили обновленное судно на подводных крыльях «Метеор-2020»

Судно стало быстрее, а его салон сделали более комфортным для пассажиров. Фото: vk.com/official_zelenodolsk

В эту среду, 29 июня, Зеленодольский завод им. Горького торжественно спустил на воду обновленный «Метеор-2020». Тем самым предприятие ознаменовало возобновление выпуска легендарных пассажирских судов на подводных крыльях.

Так, проект 03830 «Метеор-2020», отвечающий всем международным требованиям по комфортности и безопасности, уже был отмечен наградой на европейском конкурсе промышленного дизайна EPDA. В частности, было указано, что судно стало быстрее и расходует меньше топлива.

Как объясняют на самом заводе, модернизированная крыльевая схема также обеспечивает «Метеор-2020» такими преимуществами, как уменьшение перегрузок на волне, простота подъема крыльев для движения по мелководью и подхода к необорудованному берегу.

Что же касается комфорта пассажиров, то тут за него отвечает просторный салон на 122 места с удобными креслами, WI-FI, багажным отделением и закрытыми полками для ручной клади.

Кроме того, на обновленном судне созданы все условия для пассажиров с ограниченными возможностями и особые места для матерей с младенцами.