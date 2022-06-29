Обезболивающие уже не помогали: в Татарстане пациенту с саркомой удаленные ребра заменили имплантатом, распечатанном на 3D принтере

Операция была бесплатной и длилась четыре часа. Фото: Онкодиспансер Набережных Челнов

В Набережных Челнах 61-летний местный житель проходил очередное обследование – у мужчины сахарный диабет второго типа, а в пошлом году он еще перенес инсульт и пластику сердечного клапана. И тут компьютерная томография показала еще один недуг. Было обнаружено наличие хондросаркомы – рак костей.

- Злокачественное новообразование находилось в области грудины, и оно быстро развивалось. Последние месяцы пациент испытывал сильные боли. Избавиться от них не помогали даже сильнодействующие препараты, - рассказали в пресс-службе Онкодиспансера Набережных Челнов.

Нужно было делать операцию по удалению опухоли грудины как можно скорее. Она длилась целых четыре часа. Пациенту пришлось отрезать часть ребер. Их заменили на индивидуальный имплантат, который врачи распечатали на 3D принтере. Все прошло успешно. Это была первая подобная операция сделанная в Татарстане. Причем пациент за нее не заплатил ни копейки. Хирургическое вмешательство и имплантат были выполнены в рамках высокотехнологичной медицинской помощи по полису ОМС.

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