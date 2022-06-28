Спустя более года после стрельбы в гимназии №175 в Казани открыли офис Российского Красного Креста

Специалисты Красного креста работали в гимназии №175 в течение целого года. Фото: redcross.ru

В этот вторник, 28 июня, в столице Татарстана по адресу: улица Новаторов, 4а, прошла церемония открытия местного офиса Российского Красного Креста (РКК). В ней приняли участие вице-премьер республики Лейла Фазлеева и председатель РКК Павел Савчук.

Последний отметил, что Красный Крест всегда там, где есть трудности, где людям тяжело. Одним из успешных проектов РКК Савчук назвал оказание помощи пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии №175. В образовательном учреждении сотрудники Красного Креста работали на протяжении целого года.

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