В Татарстане сильный ветер повалил семь деревьев, поврежден один автомобиль

Никто не пострадал. Фото: МЧС Татарстана

27 июня в Татарстане из-за ветра до 18 м/с было объявлено штормовое предупреждение. В результате ненастья в республике было повалено семь деревьев.

- Одно дерево в Казани около дома №42 на улице Приволжская, одно дерево в Набережных Челнах возле дома №6 в переулке Энергетиков, три дерева в деревне Боровое Матюшино и СНТ «Ветеран» (Лаишевский район), одно дерево в селе Лебедено около дома №2 по улице Нагорная и одно дерево в Елабуге, которое около дома №16 на улице Землянухина упало на легковой автомобиль, - сообщили в МЧС Татарстана.

К счастью, в этот раз, кроме машины, никто не пострадал.

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