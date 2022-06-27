Жителя Казани будут судить за поджог дома с пенсионеркой, которую он хотел обокрасть

Свою причастность к совершению преступления обвиняемый так и не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убийство, мошенничество и поджог – во всем этом обвиняют только одного человека – 59 –летнего жителя Казани. Расследование его уголовного дела завершено, и все его материалы уже направлены в суд на рассмотрение, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Свою причастность к совершению преступления обвиняемый так и не признал, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, не ранее 2017 года фигурант дела узнал, что в городе на улице Грузовая живет пожилая женщина со значительным имуществом, но беспомощная в виду болезней. Мужчина начал ее постоянно навещать, а после и вовсе там поселился, всячески пресекая общение пенсионерки с родственниками и не пуская их в дом. В итоге ему удалось полностью подавить волю потерпевшей и подчинить ее себе.

Как следует из материалов уголовного дела, воспользовавшись доверием пожилой женщины, обвиняемый при помощи фиктивного договора купли-продажи с ней забрал себе право собственности на жилой дом и приусадебный участок.

Далее злоумышленник захотел получить еще и автомобиль «Лада Калина», а также половину квартиры на улице Минская путем получения нотариального завещания. Но не успел вступить в наследство, так как попался на этом мошенничестве.

Боясь, что раскроются все его махинации, мужчина решил замести следы. По версии следствия, он нашел себе подельника и вместе с ним поджег дом с пенсионеркой, которую хотел обокрасть. Та из-за своих болезней не смогла выбраться наружу и насмерть задохнулась в дыму.