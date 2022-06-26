В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы, града и сильного ветра

Во вторник после ненастья значительно похолодает. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 27 июня, днем и вечером на территории республики местами ожидается гроза с сильным ветром до 22 м/с, также локально возможен град, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

При всем этом температура воздуха будет в пределах от +24 до +29 градусов. Похожая погода – с грозой, сильным ветром и градом, прогнозируется и на ночь вторника, 28 июня. Правда, в отличие от понедельника днем татарстанцев ожидает значительное похолодание – днем от +14 до +19.

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