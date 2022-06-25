В КФУ рассказали о погоде в июле

Максимально столбики термометров будут показывать 20-21 градус тепла. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев рассказал о погоде в Татарстане в течение июля. По его словам, жары ждать не придется. Температура воздуха будет подниматься не выше +21 градуса, ожидаются осадки.

Профессор также отметил, что такая температура в пределах климатической нормы.

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