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Общество25 июня 2022 12:06

В КФУ рассказали о погоде в июле

Заведующий кафедрой метеорологии Юрий Переведенцев отметил, что татарстанцам не стоит ждать жары
Инзиля ШАКИРОВА
Максимально столбики термометров будут показывать 20-21 градус тепла.

Максимально столбики термометров будут показывать 20-21 градус тепла.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев рассказал о погоде в Татарстане в течение июля. По его словам, жары ждать не придется. Температура воздуха будет подниматься не выше +21 градуса, ожидаются осадки.

Профессор также отметил, что такая температура в пределах климатической нормы.

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