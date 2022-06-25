В столице Татарстана простились с Фатихом Сибагатуллиным

В церемонии прощания приняли участие Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 25 июня, во Дворце земледельцев Казани простились с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Фатихом Сибагатуллиным. В церемонии прощания приняли участие Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Ранее глава Татарстана отметил, что Фатих Сибагатуллин искренне любил свою родную землю.

- Он был яркой фигурой, настоящим патриотом. Желаю вам и всем многочисленным родным и близким Фатиха Саубановича сил и стойкости, взаимной поддержки в эти печальные дни, - выразил свои соболезнования глава Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, Фатих Сибагатуллин родился в селе Апазово Арского района Татарстана. Начинал свой трудовой путь рабочим в местном совхозе «Ватан». После возглавил колхоза «Правда» в Балтасинском районе. В 1980 году стал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС. После занимал ряд руководящих должностей, а с 1990 по 1995 года являлся главой Минсельхоза Татарстана, был депутатом Госсовета республики, а с 2016 по 2021 года заседал от Татарстана в Госдуме.

Имел звания заслуженный работник сельского хозяйства России, заслуженного эколога Татарстана, доктора ветеринарных наук, профессор.

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