В Нурлате простились с военнослужащим Айдаром Хайровым погибшим в ходе спецоперации на Украине

Он погиб 20 июня, исполняя свой воинский долг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

39-летний Айдар Хайров, который служил в Вооруженных силах России по контракту, погиб, исполняя свой воинский долг, в ходе спецоперации на Украине. Произошло это 20 июня, следует из сообщения на официальной странице в соцсети администрации Нурлатского района. Его тело доставили в родной Нурлат, где прошла церемония прощания.

- Мы с большой скорбью провожаем в последний путь нашего земляка. Его жизнь – пример беззаветного служения Родине. Он отслужил два года в армии, вернулся, продолжил гражданскую жизнь, но, когда над страной сгустились тучи, не раздумывая пришел в военный комиссариат и отправился служить на Украину, на место проведения специальной военной операции. Вечная память герою, - сказал во время церемонии глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин.

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