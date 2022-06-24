В субботу Гидрометцентр Татарстана обещает туман и сильный ветер

Туман ожидается ночью и утром. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью и утром 25 июня на территории республики местами ожидается туман, а днем сильный ветер с порывами до 16 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом если ночью будет преимущественно без осадков, то в светлое время суток, опять же местами, прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха днем будет в пределах от +22 до +27 градусов.

В свою очередь в воскресенье, 26 июня, как таковых осадков и вовсе не ожидается. Ветер стихнет, а днем столбики термометров будут показывать от +20 до +25.

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