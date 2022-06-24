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Дом. Семья24 июня 2022 13:39

В зоопарке Казани появились желтые братья-мангусты

Три особи в столицу Татарстана были привезены из Новосибирска
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Эти животные очень любопытны. Фото: vk.com/kazzoobotsad

Эти животные очень любопытны. Фото: vk.com/kazzoobotsad

Прибыли они еще в мае и в течение месяца обживались и проходили 30-дневный карантин. Сейчас сотрудники казанского зооботсада без опасений смогли их выпустить в вольер на обозрение посетителям.

- Прибывшая из зоопарка Новосибирска группа состоит из трех братьев 2019 года рождения: Дэйв, Энди и Мартин, и старшего самца по кличке Гилмар 2010 года рождения, - сообщает пресс-служба зооботсада.

Там также отмечают, что желтые мангусты невероятно любопытны и подвижны, устраивают «семейные разборки» и игры. В основном их кормят мясом, яйцами, фруктами и овощами. Особенно братьям-мангустам нравятся именно листья салата.

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