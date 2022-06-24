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Общество24 июня 2022 12:25

Зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, когда стоит ждать новой волны коронавируса

Он рекомендует жителям республики, не дожидаясь ее, пройти вакцинацию и ревакцинацию
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Возможно даже придется вернуться к ношению медицинских масок.

Возможно даже придется вернуться к ношению медицинских масок.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту пятницу, 24 июня, во время пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, когда стоит ждать новой волны коронавируса. Так, по его словам, очередной всплеск заболеваемости должен прийтись на конец августа – начало сентября.

Чтобы избежать заражения, Жаворонков советует вернуться к ношению медицинских масок, а также вакцинироваться и ревакцинироваться. Низкие темпы последней в Татарстане, к слову, вызывает обеспокоенность у специалистов.

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