Возможно даже придется вернуться к ношению медицинских масок. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту пятницу, 24 июня, во время пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, когда стоит ждать новой волны коронавируса. Так, по его словам, очередной всплеск заболеваемости должен прийтись на конец августа – начало сентября.

Чтобы избежать заражения, Жаворонков советует вернуться к ношению медицинских масок, а также вакцинироваться и ревакцинироваться. Низкие темпы последней в Татарстане, к слову, вызывает обеспокоенность у специалистов.

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