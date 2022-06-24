В Кировском районе Казани запланировали массовое отключение воды

Воды не будет почти сутки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за работ по переврезки водопровода в Кировском районе Казани почти на сутки ряд домов оставят без воды.

Так, С 1.00 25 июня до 23.00 26 июня ее отключат по следующим адресам:

- ул.Иовлева, 1/9, 3, 7, 9, 10, 10 стр. 2, 13;

- ул.Жуковка, 1, 2, 2 корп.1, 2 корп.2; 4, 6, 12, 14;

- ул.Кожевенная, 9/1, 10, 14, 20, 20 корп.1, 28, 30, 38, 46;

- ул.Несмелова, 5, 7;

- ул.Поселковая, 5, 9;

-ул.Речная, 3, 5, 13;

- ул.Широкая, 2, 7, 12, 14, 16, 18;

- дома поселка Игумново Кировского района;

- все дома по улицам Восточная, Заречная, Ново-Слободская, Проезжая;

-ул.Боевая, 22, 42а;

- ул.Западная, в домах четных номеров от №16 до №32;

- ул.Красногорская, в домах четных номеров от №16 до №30, в домах нечетных номеров от №19 до №37/27;

- ул.Лагерная, в домах четных номеров от №8 до №58, в домах нечетных номеров от №3 до №67.

Также в указанный период времени будет понижено давление воды – примерно до третьего этажа, в домах Кировского и Московского районов:

- по улицам 1-й Вольной, 2-й Вольной, Дежнева, Дружинной, Ленской, Лушникова, Тверской, Черноморской;

- ул.2-я Юго-Западная, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 25, 27а, 29, 30, 30/1, 30д/10, 31, 32, 33, 34, 34г/10, 35, 35а, 36, 36а, 37, 39;

- ул.Бондаренко, в домах нечетных номеров от №5а до №29а;

- ул.Горсоветская, 10/1, 10/30д, 25, 29, 34, 36/4;

- ул.Декабристов, 85б корп.1, 89, 89а, 89в, 93, 96, 97, 98, 98 корп.1, 98/1, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111/1, 113, 113а, 115, 115/1, 117, 119, 119а, 121/1, 123, 125, 125а, 125а корп.1, 127, 129, 131, 131 корп.1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5;

- пр.Ибрагимова, в домах четных номеров №42/7 до №58, в домах нечетных номеров от №61 до №87;

- ул.Коммунаров, 1/6, 2, 2а, 9, 11, 13, 23;

- ул.Короленко, в домах четных номеров от №24 до №26а, в домах нечетных номеров от №11 по №25;

- ул.Поперечно-Базарная, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 66, 68, 70, 74;

-ул.Соловецких Юнг, 1, 1 корп.1, 2; 7;

- ул.Энергетиков, 3, 3 корп.1, 5, 5а;

- ул.Ягодинская, 37.

- пр.Ямашева, в домах нечетных номеров от №1 до №27.

Понизят давление и в домах Ново-Савинского района по улицам 2-я Кадышевская, 3-я Кадышевская, 5-я Кадышевская, Академика Лаврентьева, Гаврилова, Голубятникова, Маршала Чуйкова, Ярослава Гашека и поселков Брикетный, Дружба; ул.Адоратского, в домах четных номеров от №6 до №90, в домах нечетных номеров от №15 до №65е; ул.Ф.Амирхана, в домах четных номеров от №2 до №62 корп.9, в домах нечетных номеров от №25 до №111 корп.1; ул.Апастовская, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13/6; ул.Бондаренко, 1, 2, 3, 3б; ул.Волгоградская, 32, 34, 47, 49; ул.Воровского, 46 корп.1; ул.Гагарина, 2 корп.1, 35, 35а, 37, 37а, 37а корп.1, 2, 3; 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; ул.Короленко, в домах четных номеров от №28 до №58а корп.1; ул.Монтажная, 1а, 3, 3а, 5, 15, 15а; ул.Мусина, в домах четных номеров от №10 до №80, в домах нечетных номеров от №33/46 до №71; пр.Ямашева, в домах четных номеров от №34 до №122б.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».

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