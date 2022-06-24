Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о выплатах вступившим в батальоны «Алга» и «Тимер»

Согласно его указу, каждому полагается единовременная выплата в 260 тысяч рублей. Фото: president.tatarstan.ru

Согласно подписанному Рустамом Минниханновым указу, всем добровольцам, которые вступят в ряды именных батальонов «Алга» и «Тимер» для участия в спецоперации на Украине в качестве меры соцподдержки положено по 260 тысяч рублей.

Отметим, данные батальоны формируются исключительно из жителей Татарстана в возрасте до 50 лет и прошедших медкомиссию. Считается, что взаимодействие во время боя между земляками более эффективно. С каждым из добровольцев заключается краткосрочный военный контракт, по которому они также получают ежемесячное денежное довольствие. Перед отправкой на Украину они должны пройти месячную подготовку.

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