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Общество24 июня 2022 9:56

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о выплатах вступившим в батальоны «Алга» и «Тимер»

Добровольцы после подготовки отправятся на Украину для участия в спецоперации по демилитаризации и денацификации
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Согласно его указу, каждому полагается единовременная выплата в 260 тысяч рублей. Фото: president.tatarstan.ru

Согласно его указу, каждому полагается единовременная выплата в 260 тысяч рублей. Фото: president.tatarstan.ru

Согласно подписанному Рустамом Минниханновым указу, всем добровольцам, которые вступят в ряды именных батальонов «Алга» и «Тимер» для участия в спецоперации на Украине в качестве меры соцподдержки положено по 260 тысяч рублей.

Отметим, данные батальоны формируются исключительно из жителей Татарстана в возрасте до 50 лет и прошедших медкомиссию. Считается, что взаимодействие во время боя между земляками более эффективно. С каждым из добровольцев заключается краткосрочный военный контракт, по которому они также получают ежемесячное денежное довольствие. Перед отправкой на Украину они должны пройти месячную подготовку.

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