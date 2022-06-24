Умер Фатих Сибагатуллин экс-депутат Госдумы от Татарстана

Похоронят деятеля в его родном селе Апазово Арского района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 24 июня в возрасте 72 лет скончался экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин.

- Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, - выразил свои соболезнования глава Татарстана Рустам Минниханов.

Известно, что похороны Фатиха Сибагатуллина состоятся 25 июня в его родном селе Апазово Арского района. Перед этим в Минсельхозе Татарстана в 8.00 пройдет церемония прощания с деятелем.

СПРАВКА

Фатих Сибагатуллин родился в селе Апазово Арского района Татарстана. Начинал свой трудовой путь рабочим в местном совхозе «Ватан». После возглавил колхоза «Правда» в Балтасинском районе. В 1980 году стал второй секретарь Балтасинского райкома КПСС. После занимал ряд руководящих должностей, а с 1990 по 1995 года являлся главой Минсельхоза Татарстана, был депутатом Госсовета республики, а с 2016 по 2021 года заседал от Татарстана в Госдуме.

Имел звания заслуженный работник сельского хозяйства России, заслуженного эколога Татарстана, доктора ветеринарных наук, профессор.