В Нурлате во время пожара в частном доме погиб 14-летний подросток

На место происшествия выехал прокурор Нурлата Сайяр Зиятдинов. Фото: прокуратура Татарстана

В эту пятницу, 24 июня, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Нурлате на улице Чернышевского горит дом или баня. По прибытию на место пожарные установили, что возгорание произошло в сарае, а затем огонь быстро перекинулся на жилое строение. Во время тушения в доме было обнаружено тело 14-летнего подростка. Специалисты сейчас разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. На место происшествия также выехал прокурор Нурлата Сайяр Зиятдинов.

- В момент инцидента родители погибшего подростка находились на работе, а оставленная с ним бабушка работала на приусадебном участке. Семья благополучная, на профилактических учетах не состояла, - уже установили в прокуратуре Татарстана.

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