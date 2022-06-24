В Альметьевске иномарка сбила мать с ребенком, женщина погибла

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: прокуратура Татарстана

23 июня около 23.25 в Альметьевске на улице Заречная около дома №18а произошло смертельное ДТП.

- 37-летний водитель автомобиля «Ауди Q7» под совершил наезд на женщину с ребенком, - сообщили в прокуратуре.

От полученных травм 44-летняя женщина погибла на месте, а ее 9-летняя дочь была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram