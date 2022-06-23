Neva Buyers Week: джем «Клубничный без сахара» ТМ «Махеевъ» получил золотую медаль

Фото: предоставлено пресс-службой

В Санкт-Петербурге завершился международный форум Neva Buyers Week. Компании-производители из 6 стран представили 1600 новых продуктов российским ретейлерам (более 120 сетей), которые в условиях новой реальности активно восполняют ассортимент, сократившийся из-за санкций. На экспозиции свою продукцию представляли компании из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Китая и Ганы, но превалировали российские производители. Новинки презентовали в более чем 70 категориях: от канцтоваров и одежды до продуктов питания. Лучшие получали престижные награды.

Неотъемлемая часть Neva Buyers Week – конкурсы для производителей в сегменте FMCG: «Инновационный продукт», «Выбор сетей», «Наша марка». Лучших отбирает дегустационная комиссия во главе с Александром Ишевским, руководителем образовательных программ по направлениям «Продукты питания из растительного сырья» и «Продукты питания животного происхождения» Университета ИТМО, д. т. н. В ходе выставки экспертное жюри, байеры сетей и эксперты FMCG-рынка оценивают товары и голосуют за лучшие. Ежегодно в интерактивном голосовании участвуют более 300 экспертов – дают строгую, но справедливую оценку наиболее перспективной продукции.

В рамках конкурса «Инновационный продукт» жюри протестировало более 150 различных продуктов, в итоге золотую медаль с правом бессрочного нанесения на свою продукцию в номинациях «Инновации в удобстве потребления» и «Инновации в составе продукта» получил джем «Клубничный без сахара» ТМ «Махеевъ». Представители комиссии очень хвалили джем: понравился и вкус, и форма подачи. Для компании из Татарстана (соусно-джемовое производство АО «Эссен Продакшн АГ» находится в г. Елабуга) – это не первая победа на главном ретейл-событии лета в Северной столице. Два года подряд (2015 и 2016 гг.) продукты ТМ «Махеевъ» побеждали в конкурсах «Выбор сетей» и «Инновационный продукт».

Фото: предоставлено пресс-службой

- Приятно, что наш джем «Клубничный без сахара», созданный по технологии бережливого приготовления из натуральных ягод, получил золотую медаль. Мы не только стремились угодить органолептическим предпочтениям потребителей – как известно, у нас очень любят клубнику, но и соответствовать современным трендам. Это и ЗОЖ, и экоповестка. Наш продукт рассчитан на тех, кто следует мировому тренду – снижает потребление сахара. Вместо него в составе мальтитный сироп и пектин, который хорошо влияет на кишечную микрофлору, снижает содержание сахара в крови. Наш продукт натуральный, без ГМО. И такой состав существенно повышает его привлекательность как для российских покупателей и закупщиков сетей, так и для экспортеров. В качестве упаковки – стеклянный стакан, который можно сдать на переработку или использовать вторично, например, как тару для напитков, – говорит руководитель отдела разработок и новых проектов АО «Эссен Продакшн АГ» Екатерина Курылева.

Фото: предоставлено пресс-службой

СПРАВКА

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений – более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.