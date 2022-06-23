В Казани СИБУР продает свои участки около элитного ЖК «Кристалл»

За эти земли просят чуть более 135 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

30 соток и близость к элитному в Казани ЖК «Кристалл» СИБУР оценил в чуть боле 88,3 миллиона рублей. Именно такой ценник компания от имени подконтрольного ПАО «Казаньоргсинтез» прописала в объявлении о продаже участка. Вот только за такие деньги покупатель там дом не построит. Так, как эта земля предназначена только для благоустройства территории.

Но на продажу СИБУР выставил еще один участок около ЖК «Кристалл». Во он, кстати, предназначен для индивидуальной жилой застройки. Его площадь порядка 1,8 тысячи квадратных метров, за которые просят 46,8 миллиона рублей.

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