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Общество23 июня 2022 9:40

В Набережных Челнах Ленар Зарипов сдал мандат депутата

Он отправляется руководить Актанышским районом Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Он добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Фото: Из материалов пресс-служб

Он добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Фото: Из материалов пресс-служб

В этот четверг, 23 июня, на очередной сессии горсовета Набережных Челнов его депутаты приняли обратно мандат одного из своих коллег – Ленара Зарипова. Он добровольно сложил с себя депутатские полномочия, в связи с переходом на новое место работы.

Напомним, на днях он был назначен и.о. главы Актанышского района. Прежний руководитель муниципалитета Энгель Фаттахов подал в отставку после очередного скандала со спиленным крестом на местном кладбище.

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