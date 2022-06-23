В Набережных Челнах «Литературный дворик» расчистили от одежды и мусора

В общественном пространстве быстро навели порядок. Фото: администрация Набережных Челнов

В автограде Татарстана на территории «Литературного дворика» полки для книг расчистили от развешанной одежды. Также из дворика убрали весь мусор и покрасили скамейки.

Так, мэрия Набережных Челнов оперативно отреагировала на сообщение в местном паблике от одного из горожан, который пожаловался на ужасное состояние «Литературного дворика» и ржавчину на скульптурной композиции с цитатой Максима Горького.

- По поводу развешанной одежды сообщаем: изначально на стеллажах должны были располагаться книги для букроссинга, то есть, обмена. Однако горожане приспособили полки для другой цели - не менее благородной. Они оставляют там вещи, которые еще могут кому-то послужить. Мы всецело поддерживаем это начинание, однако, все же стоит оставлять одежду в предназначенных для этого пунктах приема, - отметили в администрации Набережных Челнов.

Там также обещали провести косметический ремонт скульптурной композиции.

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