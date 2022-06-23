В Татарстане ребенок упал на осколок бутылки и потерял литр крови

Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во время обычной прогулки ребенок упал на осколок от разбитой бутылки. Часть стекла повредила артерию в предплечье. Из-за чего он потерял литр крови.
Чтобы спасти ребенка, его срочно отвезли в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Казани. Там его прооперировали.
- На данный момент врачи сделали весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, -сообщают в пресс- службе ДРКБ.
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