Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июня 2022 7:20

В Татарстане ребенок упал на осколок бутылки и потерял литр крови

Его отвезли на операцию в ДРКБ
Алина АЛМАКАЕВА
Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время обычной прогулки ребенок упал на осколок от разбитой бутылки. Часть стекла повредила артерию в предплечье. Из-за чего он потерял литр крови.

Чтобы спасти ребенка, его срочно отвезли в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Казани. Там его прооперировали.

- На данный момент врачи сделали весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, -сообщают в пресс- службе ДРКБ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram