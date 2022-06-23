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Политика23 июня 2022 6:53

В ходе спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Лаишевского района Ренад Мазитов

В Татарстане с ним простились 21 июня
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Простится с погибшим пришли родные, близки и друзья. Фото: администрация Лаишевского района

Простится с погибшим пришли родные, близки и друзья. Фото: администрация Лаишевского района

На церемонию прощания с 49-летним жителем села Татарский Янтык пришли родные и близкие. Он вступил в ряды добровольцев и принимал участие в спецоперации на Украине. Ренад Мазитов погиб, исполняя свой воинский долг.

- Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным и близким. Его смелость навсегда останется для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу, - выразил свои соболезнования глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

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