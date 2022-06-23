В Казани задержали мужчину, который напал с ножом на продавщицу «Пятерочки»

Мужчину искали по всему городу с 21 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 42-летнего уже ранее судимого жителя Казани возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Но перед этим за ним пришлось еще побегать.

- Благодаря слаженной следственно-оперативной работе подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, днем 21 июня в Казани в магазин «Пятерочка» на улице Дубравная к 48-летней продавщице пришел ее сожитель. Он достал нож и попытался зарезать женщину. Нанеся несколько ударов лезвием, он поспешил скрыться. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу, а ее сожителя начали искать по всему городу.

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