В Набережных Челнах задержали петербуржца с 5,9 килограммами наркотиков

Мужчину отправили под арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На стационарном посту ГИБДД в Набережных Челнах полицейские для проверки документов остановили автомобиль, за рулем которого находился 39-летний житель Санкт-Петербурга.

При разговоре с госавтоинспекторами мужчина стал сильно волноваться - переминаться с ноги на ногу и разминать пальцы на руках. Правоохранители заподозрили неладное и в открытую предложили водителю выдать им запрещенные предметы или вещества. Мужчина указал на задние двери. Под обшивкой полицейские нашли там восемь пакетов, на каждом из которых было написано название определенного города. В пакетах оказались синтетические наркотики общей массой 5,9 килограмма.

- Со слов водителя все это он планировал сбыть через закладки в различных городах Урала. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram